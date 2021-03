Leixões rescinde com o guarda-redes Beto

A SAD leixonense nada diz sobre o que levou Beto a pedir a rescisão do contrato entre as duas partes, que era válido por duas épocas, mas vários meios de comunicação social dizem que o jogador está a caminho do Farense, da I Liga portuguesa de futebol.



"Ao Beto, agradecemos todo o profissionalismo e dedicação com que, uma vez mais, representou o nosso emblema, desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais", refere o Leixões numa nota divulgada através da sua conta na rede social Facebook, acrescentando que o jogador tem as portas abertas para um dia voltar.



Beto completa 39 anos no dia 01 de maio, ingressou no Leixões em setembro de 2020, fez 13 jogos, teve covid-19, lesionou-se a parou durante cerca de três semanas e foi para o banco nos dois últimos jogos da equipa de Matosinhos, com o Varzim fora (0-1) e o Cova da Piedade em casa (1-1). Stefanovic tem sido o guardião titular.



Hoje também, o Leixões informou que Rémulo Marques é o seu novo diretor desportivo.



"O dirigente, de 42 anos, assinou contrato e já começou a trabalhar com a restante estrutura leixonense, presidida por André Castro", adiantam os leixonenses.



Rémulo Marques passou já pelo Boavista, FC Zimbru (Moldávia) e Fafe.



O Leixões ocupa o 11.º lugar da tabela classificativa da II Liga, com 30 pontos, disputadas 24 jornadas.