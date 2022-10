Leixões somou quarto empate consecutivo na II Liga

Os locais adiantaram-se no marcador com um golo de Thalis, aos 56 minutos, fruto de um remate potente de longe, e o venezuelano Matias Lacava empatou depois de uma jogada de insistência na área leixonenses, em que os visitantes foram mais determinados na luta pela bola.A primeira parte teve uma única ocasião clara de golo, para Tondela, e quatro cartões amarelos, três deles também para o Tondela e um destes foi para Jota Gonçalves, que derrubou um opositor que o havia ultrapassado e podia ameaçar a baliza de Babacar Niasse.





A igualdade mantém o Leixões no 11.º lugar da classificação, com 12 pontos, e permitiu ao Tondela, que vinha de uma derrota caseira, subir do oitavo para o sétimo posto, com 15 pontos.