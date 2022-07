Leixões supera Boavista por 1-0 a duas semanas do arranque oficial da temporada

Perante cerca de 1.000 espetadores, prevaleceu um autogolo do defesa norte-americano Reggie Cannon, aos 47 minutos, quando, já com o brasileiro César em estreia na baliza dos 'axadrezados', tentou intercetar sem sucesso um centro na direita de João Amorim.



O Boavista ameaçou especialmente pelo reforço Salvador Agra, que permitiu a defesa do guarda-redes Ricardo Moura na cobrança de uma grande penalidade, aos 30 minutos, e rematou ao poste da baliza matosinhense, à semelhança do gambiano Yusupha, aos 71.



No 'onze' inicial dos anfitriões surgiram o guarda-redes Rafael Bracali, os defesas Pedro Malheiro, Robson Reis, Vincent Sasso, Rodrigo Abascal e Filipe Ferreira, os médios Sebastián Pérez e Ilija Vukotic e os avançados Masaki Watai, Agra e Róbert Bozeník.



César, Reggie Cannon, Julio Dabo, Gaius Makouta, Luís Santos, Kenji Gorré e Yusupha foram suplentes utilizados pelo treinador Petit, que, antes da partida com o Leixões, viu outros jogadores da equipa principal evoluírem num empate com a formação sub-19 das 'panteras' (1-1), assinalado pelos golos do reforço Bruno Lourenço e de Tiago Machado.



Num ensaio dividido em duas partes de 30 minutos, que decorreu no complexo anexo ao Estádio do Bessa, alinharam de início o guarda-redes João Gonçalves, os defesas Luís Santos, Chidozie, Pedro Gomes e Yanis Hamache, os centrocampistas Joel, Bernardo Silva e Tiago Morais e os dianteiros Bruno Lourenço, Diego Llorente e Jeriel De Santis.



O Boavista já tinha derrotado por duas ocasiões a equipa de juniores (3-0 e 4-1), numa pré-temporada que contemplou ainda uma vitória sobre o Nacional (1-0), da II Liga, bem como derrotas ante o Arouca (0-2), da I Liga, e o também 'secundário' Feirense (0-1).



Quanto ao Leixões, apresentou-se de início no relvado principal do Bessa com o guarda-redes Ricardo Moura, os defesas João Amorim, Ricardo Teixeira, Calasan e Joel, os médios Ben Traoré, Zag e Fabinho e os avançados Kiki, Rúben Araújo e João Oliveira.



Quentin Beunardeau, Igor Stefanovic, João Meira, Fernando Almeida, Thalis, Tomás Couto e Miguel Silva foram apostas de Vítor Martins durante o quinto jogo de pré-época, após um triunfo sobre a Oliveirense (2-1), da II Liga, um empate com o Canelas (2-2), da Liga 3, e derrotas diante do 'secundário' Trofense (0-2) e do Gil Vicente (2-3), da I Liga.



O Boavista vai iniciar a sua 60.ª participação na I Liga com uma visita ao Portimonense, em 07 de agosto, na jornada inaugural da próxima edição do campeonato, um dia antes de o Leixões se deslocar ao Penafiel para o encerramento da primeira ronda da II Liga.