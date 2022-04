Leixões vence com reviravolta em casa de Trofense em crise de resultados

Os homens da Trofa até entraram melhor e marcaram por intermédio de Gustavo Furtado, aos 39 minutos, mas a palestra de José Mota ao intervalo surtiu efeito, já que Wendel igualou a partida, aos 52 minutos, e Seck assinou o golo da reviravolta, aos 81.



A formação de Francisco Chaló entrou a ameaçar a baliza adversária, dispondo de duas ocasiões clamorosas para abrir o marcador nos primeiros cinco minutos: primeiro Achouri, sozinho na pequena área, cabeceou contra o guarda-redes e, pouco depois, Caio Marcelo desviou um canto cobrado ao primeiro poste, mas Gustavo Furtado chegou atrasado para o desvio oportuno.



O melhor que o Leixões conseguiu no primeiro tempo foi um remate de Kiki para fora, já depois de Zag ter sido rendido por Oliveira devido a lesão.



Os ‘caseiros’ conseguiram capitalizar o mau momento leixonense, com um grande passe de Vasco Rocha a furar a defesa à entrada da área para Gustavo Furtado, em que o brasileiro só teve de levantar o esférico à saída de Beaunardeau para inaugurar o marcador.



No início do segundo tempo, Achouri percorreu o flanco direito, serviu Bruno Almeida de calcanhar, que rematou de primeira para uma grande intervenção do ‘guardião’ francês com a ponta dos dedos, que levou o esférico à trave.



No entanto, já depois de um falhanço de Léo Bólgado na pequena área, os ‘forasteiros’ chegaram à igualdade numa jogada de insistência após um canto, em que Wendel rematou à meia-volta com a bola a encaixar no ângulo da baliza de Rodrigo Moura.



Pouco depois, Mutsinzi evitou o golo de João Meira com um grande corte em cima da linha de golo e, mais tarde, Tito Júnior evitou o ‘bis’ de Wendel com um corte providencial.



À entrada dos últimos minutos, Tito Júnior voltou a impedir o avançado brasileiro, mas desta feita o esférico sobrou para Seck que, de primeira, rematou colocado ao primeiro poste e assinou a reviravolta.



Até ao final do encontro, Tiago André esteve perto do empate e Djalma estreou-se pelos trofenses.



Com este resultado, o Trofense caiu para 15.º lugar, a um lugar e um ponto da zona de descida, enquanto os matosinhenses subiram ao sétimo posto, com 43 pontos.



No final do encontro, o plantel do Trofense, o 'capitão' Vasco Rocha e Francisco Chaló foram junto à bancada ouvir a insatisfação dos adeptos.