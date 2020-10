Leixões vence Santa Marta e segue em frente na Taça de Portugal

O Leixões, orientado interinamente por João Eusébio, após a saída de Tiago Fernandes, entrou mal no jogo, insistindo em sair a jogar num relvado que o desaconselhava, e acabou por ser surpreendido num dos raros ataques dos locais, aos 11 minutos.



O central João Pedro abordou mal o lance e deixou a bola para Clayton assistir Paiva, que, na área do Leixões, rematou à meia volta e surpreendeu o estreante Tiago Silva.



O golo deu ânimo redobrado e fez sonhar o Santa Marta, a realizar apenas o terceiro jogo oficial da temporada, o segundo na Taça de Portugal, e, também por isso, a equipa da Divisão de Honra de Vila Real manteve-se compacta no seu meio campo e a espreitar o contra-ataque, como aconteceu aos 31 minutos, num remate de fora da área de Dani a obrigar Tiago Silva a defesa vistosa.



Sempre por cima no jogo, o Leixões, que já ameaçara o empate pelo experiente Nenê, aos 19 minutos, acabou por marcar aos 34, por Tiago André, na cobrança de um livre direto, e, no minuto seguinte, Kiki, segundo estreante na equipa inicial do Leixões, colocou pela primeira vez a formação da II Liga na frente do marcador, o que viria a ser decisivo.



A gritante diferença de qualidade individual e coletiva e da condição física dificultaram a reação dos locais, que viriam a sofrer o terceiro aos 44, por Jota, soçobrando por completo no segundo tempo, período no qual o Leixões, que somou a primeira vitória oficial na temporada, cimentou a goleada, com tentos de Rui Pedro (60 minutos) e Joca (64).



Jogo disputado no Estádio Municipal de Santa Marta de Penaguião.



FC Santa Marta - Leixões, 1-5.



Ao intervalo: 1-3.



Marcadores:



1-0, Paiva, 11 minutos.



1-1, Tiago André, 34.



1-2, Kiki, 35.



1-3, Jota Garcês, 44.



1-4, Rui Pedro, 60.



1-5, Joca, 64.



Equipas:



- FC Santa Marta: André Ribeiro, Leandro, Samuel, Peixoto, Tozé (João Pedro, 76), Jorge, Kostadinov (João Borges, 86), Luisinho, Paiva (Bruno Almeida, 76), Dani (Júlio, 53) e Clayton (Bruno Ribeiro, 86).



(Suplentes: Hugo Santos, Bruno Ribeiro, Ricardo Borges, João Borges, João Pedro, Bruno Almeida e Júlio).



Treinador: Justino Ribeiro.



- Leixões: Tiago Silva, Jefferson Encada, Brendon, João Pedro, Tiago André (Moustapha Seck, 73), Diogo Gomes (Joca, 46), Bruno Monteiro, Jota Garcês, Kiki (Sapara, 68), Nenê (Jota Silva, 46) e Rui Pedro (Paulo Machado, 68).



(Suplentes: Stefanovic, Pedro Pinto, Moustapha Seck, Joca, Paulo Machado, Sapara e Jota Silva).



Treinador: João Eusébio.



Árbitro: João Casegas (AF Viseu).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Diogo Gomes (25), Kostadinov (27) e Leandro (47).



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.