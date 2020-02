Leixões volta aos triunfos nove jornadas depois e à custa do Varzim

André Claro marcou o golo que decidiu este jogo, aos 65 minutos, na sequência de uma boa jogada coletiva iniciada por Avto e na qual participou também Harramiz.



Os leixonenses subiram do 12.º para o 8.º posto, com 28 pontos, e ultrapassaram o Varzim, que não ganha há cinco jogos, caiu do 10.º para o 11.º lugar e continua com 27 pontos.



O Leixões teve mais iniciativa e o Varzim tardou em sair do seu meio-campo e aproximar-se da baliza contrária, o que apenas conseguiu aos 12 minutos, através de um livre frontal.



O primeiro grande lance de perigo surgiu de um cruzamento de Derick Polonia a que Harramiz deu sequência com um cabeceamento, que o guarda-redes visitante Serginho deteve com uma grande defesa para canto.



O Varzim respondeu numa jogada rápida em que Lumeka falhou um ‘chapéu’ a Stefanovic, aos 25 minutos, e esteve ainda mais perto do golo aos 43 minutos, quando Bura substituiu o seu guarda-redes, após um remate de Caetano.



Depois de uma primeira parte em que os locais correram mais riscos do que o Varzim, o segundo tempo começou com o Leixões a procurar tomar conta do jogo e a pressionar alto a equipa adversária.



Aos 60 minutos, Harramiz teve uma grande iniciativa, serviu Avto, que deixou um adversário para trás e, em plena área do Varzim, atirou fraco, para as mãos de Serginho.



Cinco minutos depois, os mesmos jogadores construíram o golo do triunfo leixonense: Avto deu um ‘esticão’ forte no encontro com uma diagonal veloz da direita para esquerda, assistiu Harramiz, o avançado cruzou e André Claro marcou à ‘boca’ da baliza.



O Varzim conseguiu o seu primeiro canto aos 79 minutos e o técnico Paulo Alves esgotou as substituições entre os 68 e os 83 minutos, procurando desde modo reforçar o poderio atacante, mas não o conseguiu.



Os varzinistas optaram, na ponta final, por um futebol direto, que o Leixões, liderado pelo defesa central e capitão Bura, anulou sem grandes dificuldades, voltando a vencer na prova, o que não conseguia desde 09 de novembro de 2019, quando recebeu e bateu a Oliveirense por 3-2, na 10.ª jornada.