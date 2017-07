`Leoa` Solange Carvalhas eleita a melhor futebolista da Liga 2016/17

Lusa 07 Jul, 2017, 18:42 | Futebol Nacional

A votação 'online' decorreu no 'site' do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) e eram elegíveis todas as jogadoras de todos os clubes que participaram na edição 2016/2017 da Liga.



Joana Vieira, do Futebol Benfica, foi a melhor marcadora da prova, com 34 golos, seguida de Solange Carvalhas e Diana Silva, com 33 e 26, respetivamente.



A melhor guarda-redes foi Rute Costa, do Sporting de Braga, com uma média de 0,13 golos sofridos, seguida de Patrícia Morais, do Sporting, com 0,57, e Neide Simões, do Valadares Gaia, com 0,78.