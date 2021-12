Leonel Pontes é o novo treinador do Sporting da Covilhã

O técnico madeirense, de 49 anos, tem estreia marcada para o próximo domingo, na receção ao Desportivo de Chaves, na 13.ª jornada do segundo escalão nacional.Leonel Pontes orientou, na época 2019/20, a equipa de sub-23 do Sporting e liderou a equipa principal dos "leões" durante quatro partidas, após a saída do treinador holandês Marcel Kaiser.O técnico conta com passagens pelos espanhóis do Jumila, os húngaros do Debreceni, os egípcios do Ittihad Alexandria, os gregos do Panetolikos e Marítimo, foi treinador adjunto na seleção portuguesa de futebol, do Sporting da equipa B e de juniores da formação de Alvalade.Na terça-feira o Sporting da Covilhã anunciou a saída de Filipe Rocha, conhecido no mundo do futebol como Filó, devido um problema de saúde da filha, um mês e meio depois de ter rendido Wender e ter registado dois empates e duas derrotas nos quatro jogos disputados.O Sporting da Covilhã encontra-se em 14.º lugar na tabela classificativa, com 12 pontos, cinco acima da zona de despromoção.

Os serranos não vencem para o campeonato há 10 jogos.