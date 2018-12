Lesão de Wendel vai ser reavaliada nas próximas horas

Lusa Comentários 11 Dez, 2018, 16:08 | Futebol Nacional

Segundo o clube, o primeiro diagnóstico indica que o médio brasileiro tenha “uma entorse no joelho esquerdo com lesão parcial do ligamento colateral interno”, sofrida na vitória caseira frente ao Desportivo das Aves (4-1), para a 12.ª jornada da I Liga.



Além de Wendel, que será reavaliado nas próximas horas, não participaram no treino de hoje Battaglia e Raphinha, que continuam em tratamento.



O treino, no qual os titulares do jogo com os avenses cumpriram trabalho de ginásio, contou com a presença de quatro jogadores do plantel sub-23: Diogo Sousa, Tiago Djaló, Bruno Paz e Thierry Correia.



O Sporting volta a treinar na quarta-feira, às 10:30, estando agendada para as 15:00 a conferência de imprensa de antevisão do jogo com os ucranianos do Vorskla Poltava, na qual marcarão presença um jogador e o treinador Marcel Keizer.



Os ‘leões’, já com presença garantida nos 16 avos de final da Liga Europa, recebem a formação ucraniana, na quinta-feira, às 20h00, em jogo da sexta e última jornada do Grupo E.