Lesão muscular afasta vimaranense Sílvio da competição por dois meses

O lateral, de 33 anos, lesionou-se no aquecimento para o mais recente desafio dos vitorianos para o campeonato, em Ponta Delgada, frente ao Santa Clara (triunfo por 4-0), e foi substituído no 'onze' por Gideon Mensah, que preencheu a vaga no lado esquerdo da defesa.



Contratado no início da presente temporada, o defesa, também utilizado no corredor direito ao longo da carreira, realizou até agora oito partidas pela formação vitoriana, quinta classificada da I Liga, com 19 pontos, que, na próxima jornada, a 11.ª, recebe o FC Porto, terceiro, com 22.



Internacional português em oito ocasiões, Sílvio já venceu três edições da I Liga, uma da Taça de Portugal e três da Taça da Liga pelo Benfica, bem como uma Liga Europa pelos espanhóis do Atlético de Madrid.



O defesa representou ainda o Rio Ave, o Sporting de Braga, o Vitória de Setúbal, os espanhóis do Deportivo da Corunha e os ingleses do Wolverhampton.