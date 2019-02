Lesões no FC Porto levam Benfica a processar rival

Comentários 21 Fev, 2019, 12:24 / atualizado em 21 Fev, 2019, 12:24 | Futebol Nacional

Face às acusações e insinuações portistas o Benfica fez saber através dos seus órgãos oficiais expresso no "site" oficial do clube e através de um comunciado o seguinte:







"O Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que, face à gravidade e leviandade de recentes afirmações no Porto Canal proferidas pelo diretor de Comunicação do Futebol Clube do Porto, Francisco J. Marques, levantando suspeitas totalmente falsas e absurdas de o Benfica estar por trás de uma suposta agressividade dos adversários do seu clube, decidiu avançar com os competentes processos cíveis e administrativos contra o Futebol Clube do Porto SAD, Porto Canal e o diretor atrás citado".

No mesmo comunciado pode ler-se: "Informamos também que o Sport Lisboa e Benfica, tendo tomado conhecimento das declarações proferidas pelo advogado Aníbal Pinto no programa "Pé em Riste" exibido na noite da passada segunda-feira na CMTV, e atento à extrema gravidade de que se revestem, excedendo todos os limites, encarregou o seu departamento jurídico de instaurar os procedimentos que o caso justificar, no sentido de obter uma exemplar condenação do autor das mesmas e a indemnização correspondente à gravidade destas".





"Se há um clube que é capaz de violar o sistema informático da justiça, se há um clube que é suspeito de prometer prémios a equipas para empatarem ou ganharem aos seus rivais, que é suspeita de pagar para vencer os seus adversários, eu também posso levantar suspeitas que podem estar a haver pagamentos, ou coisas parecidas, para isto acontecer [em relação às entradas de adversários sobre jogadores do FC Porto]", disse então Francisco J. Marques.



O clube da Luz fala em "gravidade e leviandade" nas afirmações, acrescentando que as mesmas levantam "suspeitas totalmente falsas e absurdas de o Benfica estar por trás de uma suposta agressividade dos adversários do seu clube", e que, por isso, agirá judicialmente.







O clube da Luz decidiu também apresentar "queixas contra a referida SAD e o diretor de Comunicação junto dos órgãos disciplinares da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga Portugal e fará uma participação junto da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC)".