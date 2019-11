Líder Benfica procura segurar liderança do campeonato

Os campeões nacionais comandam a prova com 27 pontos, mais dois do que o FC Porto, e podem alargar para cinco a vantagem, num ronda em que os “dragões” jogam apenas no domingo, no reduto do vizinho Boavista.Na comitiva que se deslocou aos Açores marca presença o defesa central Ferro, que saiu lesionado no encontro da Liga dos Campeões em Lyon com uma fratura no nariz, embora Bruno Lage não tenha confirmado a sua utilização frente ao Santa Clara.Entre os indisponíveis está apenas o médio ala Rafa.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos encarnados, Bruno Lage, reconheceu a qualidade da equipa adversária e disse esperar uma formação compacta a defender.









Do lado dos açorianos não há o anúncio de qualquer futebolista indisponível.

No lançamento do desafio o técnico dos insulares, João Henriques, disse acreditar que é possível vencer mas frisou que o Benfica é difícil de contrariar.









Os encarnados procuram a oitava vitória consecutiva, numa prova em que somam nove triunfos e uma derrota (0-2 em casa com o FC Porto), sendo que, com Lage, ganharam todos os jogos fora no campeonato (13, incluindo um no Dragão, um em Alvalade e dois em Braga), o primeiro precisamente na casa do Santa Clara (2-0, em 11 de janeiro), à 17.ª ronda da edição 2018/19.Em outro encontro do dia, o Famalicão, terceiro com 23 pontos, pode subir, provisoriamente, à segunda posição, caso vença na receção ao Moreirense, 14.º, com 10 pontos.Em Vila do Conde, Rio Ave e Vitória de Setúbal, 10.º e 12.º classificados, respetivamente, com 12 pontos, podem desempatar as contas entre si.

A ronda abriu na sexta-feira, com o Gil Vicente o segundo triunfo consecutivo e primeiro fora, ao bater por 2-1 o lanterna-vermelha Desportivo das Aves, que sofreu a nona derrota seguida e 10.ª em 11 jogos.