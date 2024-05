Líder Santa Clara vence Belenenses e coloca pressão em AVS e Nacional

O triunfo do Santa Clara por dois golos de diferença peca por escasso e faz com que a equipa açoriana passe a somar 67 pontos, mais cinco que Nacional e AVS, e mais 10 do que o Marítimo, equipas que ainda não jogaram nesta jornada. Este resultado faz com que os comandados por Vasco Matos garantam, no mínimo, o terceiro posto, que dá acesso ao play-off de subida.



Já o Belenenses mantém o 17.º e penúltimo lugar com 26 pontos, menos um que o Feirense, 16.º na tabela classificativa.



A turma da casa criou a primeira oportunidade de perigo logo aos 12 minutos, quando Vinícius rematou ao poste com a baliza aberta, após assistência de Lucas Soares vinda do corredor direito.



O extremo 'canarinho' voltou a ameaçar ao minuto 37 através de um remate do 'meio da rua', que acabou por ser travado pelo guardião David Grilo.



Instantes depois, foi a vez do Belenenses criar perigo através de uma jogada individual protagonizada por Rúben Pina. O avançado dos lisboetas conduziu a bola em contra-ataque e driblou uma série de adversários, acabando por rematar ao lado no momento mais importante.



No regresso dos balneários, o Santa Clara marcou aos 53 minutos, após remate rasteiro e colocado de fora da área do lateral Diogo Calila.



Dez minutos depois, Bruno Almeida conduziu a bola do corredor direito para o centro do terreno e rematou sem hipótese de defesa para o guardião David Grilo, que ficou pregado no relvado.



O esquerdino ainda teve nos pés uma boa oportunidade para bisar no encontro, mas a tentativa com o pé mais fraco saiu à figura de Grilo.











Jogo disputado no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Diogo Calila, 53 minutos.



2-0, Bruno Almeida, 63 minutos.











Equipas:



- Santa Clara: Gabriel Batista, Rafael Santos (Sema Velázquez, 77), Rocha, Pedro Pacheco, Lucas Soares (Calila, 40), Adriano, Pedro Ferreira, MT (Klismahn, 80) Bruno Almeida, Vinícius (Gabriel Silva, 77) e Alisson Safira (Rafael Martins, 77).



(Suplentes: Marcos Díaz, Calila, Sema Velázquez, Andrézinho, Ageu, Yannick Semedo, Gabriel Silva, Klismahn e Rafael Martins).



Treinador: Vasco Matos.



- Belenenses: David Grilo, Pedro Carvalho, Chima, Ilori, Tiago, Danny (Filipe Dini, 56), Hélio Cruz (Chapi, 83), Xavi, Moha Keita (Sambú, 74), Rúben Pina e Ricardo Matos (Zequinha, 74).



(Suplentes: Guilherme, João Machado, Fábio Luís, Sambú, Felipe Dini, Chapi, Duarte, Zequinha e Maxuel.)



Treinador: Mariano Barreto.



Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Pedro Pacheco(44), Calila (45+3), Pedro Carvalho (49) e Hélio Cruz (78)



Assistência: 1.519 espetadores.