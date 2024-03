Líder Santa Clara vence Benfica B com golo de Gustavo Klismahn

Num embate em que os açorianos foram a equipa que mais procurou a vitória, o único golo do jogo foi apontado por Gustavo Klismahn, aos 38 minutos. O resultado obtido no Seixal confirma a propensão do primeiro classificado da tabela em alcançar bons resultados fora de portas (sete triunfos e seis empates em 13 jogos).



Mais pressionante e rematador, o Santa Clara foi a melhor equipa na primeira parte frente a um Benfica B que apanhou vários sustos ainda antes da meia hora de jogo. Alisson Safira, com remates aos 11 e 25 minutos, e Ricardinho, 19, foram os primeiros a ameaçar a baliza de André Gomes.



A equipa treinada por Nélson Veríssimo, que aos 31 minutos tinha visto Pedro Santos testar a atenção do guarda-redes Gabriel Batista, sofreu, sem surpresa, o 1-0, aos 38 minutos, por intermédio de Gustavo Klismahn, que materializou, num remate forte com o pé esquerdo, o ascendente do Santa Clara no primeiro tempo.



Apesar da tentativa de reação do Benfica B após o intervalo, os açorianos, detentores da melhor defesa da competição (14 golos sofridos em 25 jogos), mantiveram quase sempre o perigo afastado da sua área.



À entrada para os últimos 20 minutos do encontro, os ‘anfitriões’ dispuseram de duas oportunidades, aos 70 e 71 minutos, respetivamente, para repor a igualdade através de Diogo Prioste, que rematou forte para defesa de Gabriel Batista, e Diogo Spencer que, após canto, rematou por cima da trave.



Antes do apito final, aos 90+6 minutos, naquela que foi a melhor ocasião em todo o segundo tempo para marcar, Bruno Almeida, que aos 78 minutos tinha substituído Ricardinho, só não ampliou para 2-0 porque o remate acertou no ferro da baliza dos benfiquistas.



O Santa Clara lidera a II Liga, com 56 pontos, enquanto os ‘encarnados’ ocupam o 10.º lugar, com 33.