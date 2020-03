Liga. Clubes reforçam recomendação de suspensão de treinos em grupo e isolamento social

Assim, e contando com a presença de todos os clubes que integram a referida Comissão (SL Benfica, FC Porto, Sporting CP, Tondela, Gil Vicente, CD Cova da Piedade, Leixões e CD Mafra) e pelos respetivos responsáveis clínicos, bem como a AMEF e os operadores televisivos, a Comissão Permanente concluiu o seguinte:





- Perante a situação atual que vivemos ainda não se mostra possível aferir de uma data expectável para o regresso das competições;





- Continuação do permanente acompanhamento da evolução da situação do País, e escrupuloso cumprimento com todas as diretrizes definidas pelo Governo e pelas autoridades de saúde;





- Reforçar a recomendação a todas as equipas da suspensão dos treinos em grupo, assim como da promoção de uma conduta de contenção social de todos os agentes desportivos;





- Aguardar pelas conclusões da reunião de amanhã com a UEFA, onde a Liga Portugal estará representada, e que poderá trazer desenvolvimentos sobre cenários futuros das competições.