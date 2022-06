Liga. Confirmados os clubes da I e II Liga para a época 2022/23

"Após reunião da Comissão de Auditoria, constituída por dois elementos da Liga Portugal, um da FPF, um dos Sindicato de Jogadores e um da ANTF, todos os clubes conseguiram obter o Licenciamento para 2022-23", refere a Liga em comunicado.



Na lista hoje revelada surgem as 18 equipas que vão disputar a I Liga e 16 da II Liga, a que se juntam Torreense e Oliveirense, que foram promovidas ao segundo escalão e já tinham obtido anteriormente o licenciamento para o futebol profissional.



A LPFP revelou também os estádios que vão servir de casa para as equipas dos campeonatos profissionais, com o Casa Pia, recém-promovido à I Liga, a indicar que o Estádio Nacional será a alternativa até dezembro de 2022, devido às obras no Estádio Pina Manique.



O Estádio Municipal de Rio Maior é outras das alternativas apresentadas pelo Casa Pia.



Já o Estrela da Amadora, da II Liga, indicou o Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa, surgindo como alternativa o Estádio Nacional, devido ao processo que envolve o Estádio José Gomes.



O contrato de arrendamento do Estádio José Gomes, recinto do Estrela da Amadora, termina no final deste mês de junho, seguindo para novo leilão, com o valor total assente nos 5,1 milhões de euros (ME), sendo que o estádio contempla o valor de 2,1 ME, enquanto o campo de treinos adjacente e o edifício do Bingo perfazem os restantes três ME da quantia total.