Liga de clubes confirma regularização salarial de Académica e Vilafranquense

"A Liga Portugal confirma que recebeu toda a documentação que certifica a regularização salarial do Vilafranquense e da Académica. Os dois clubes têm já a situação normalizada", indica uma nota publicada na sexta-feira no sítio oficial do organismo na Internet.



Académica e Vilafranquense eram dois dos cinco clubes que, segundo a LFFP, foram notificados para fazerem demonstração do cumprimento salarial dos meses de setembro a novembro, em conjunto com o Belenenses, da I Liga, Varzim e Cova da Piedade, ambos da II Liga.