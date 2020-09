Liga de clubes convoca duas AG para quarta-feira

Em comunicado, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) revelou a convocatória para a reunião magna ordinária, às 10h00, para apreciar as contas da época passada, assim como para a aplicação do saldo positivo da exploração comercial das competições profissionais.



Nesta AG, também vai ser votada a proposta de permuta da sede do organismo por outro prédio urbano para o mesmo fim.



Para as 11h00, o organismo convocou uma reunião extraordinária, tendo em vista a alteração do Regulamento de Competições, nomeadamente sobre as habilitações dos treinadores e o limite de inscrição de jogadores.



Em ambos os casos, a LPFP evoca o artigo do Regulamento Geral que permite alterações com a época em curso, desde que “as alterações regulamentares sejam aprovadas por unanimidade, com expressa menção da data ou prazo da respetiva entrada em vigor”.