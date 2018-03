Liga de clubes preocupada com discursos ofensivos que arruínam imagem das competições

Lusa Comentários 28 Mar, 2018, 18:42 / atualizado em 28 Mar, 2018, 18:42 | Futebol Nacional

Questionado pela agência Lusa sobre o diferendo entre Bruno de Carvalho e António Salvador, aparentemente extremado nas vésperas do jogo entre os clubes no sábado, para a 28.ª jornada da I Liga, devido ao pagamento de parte do passe do futebolista argentino do Sporting Rodrigo Battaglia aos bracarenses, o organismo revelou preocupação.

"Estamos preocupados com o nível extremado da discussão e o discurso inflamado que tem vindo a ser noticiado. A LPFP não se revê em discursos ofensivos e apela a todos os intervenientes para que tenham o máximo sentido de responsabilidade nas suas declarações", afirmou o diretor de comunicação da Liga, António Barroso, à Lusa.

O Sporting, terceiro classificado com 65 pontos, visita o Sporting de Braga, quarto com 61, no sábado, às 20:30, poucos dias depois de os seus principais dirigentes terem trocado insultos, algo que o responsável da LPFP pretende fique afastado do encontro.

"Temos orgulho em ter um dos mais competitivos campeonatos da Europa, mas todo o ruído e deselegâncias estão a arruinar a imagem das nossas competições. Queremos uma reta final do campeonato repleta de emoção, entusiasmo e desportivismo. Só assim se poderá mostrar a excelência do futebol português. Reiteramos o apelo ao `fair-play` e à elevação", rematou António Barroso.

Na terça-feira, Sporting e Sporting de Braga confirmaram a transferência de 707 mil euros de uma das tranches relativas à transferência de Battaglia, um montante questionado pelos bracarenses, que anunciaram ter denunciado a situação à Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em resposta, Bruno de Carvalho dedicou uma mensagem ofensiva no Facebook ao presidente do Sporting de Braga.