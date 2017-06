Liga de clubes proíbe "expelir fumo ou saliva na zona técnica"

Lusa 12 Jun, 2017, 21:35 / atualizado em 12 Jun, 2017, 21:37 | Futebol Nacional

A proposta de alteração ao artigo 136.º-A do Regulamento Disciplinar, apresentada pelo Benfica, define o "uso de expressões ou gestos ameaçadores ou indignos" nas áreas técnicas, descrevendo agora: "revelador de indignidade agravada o ato de fumar na zona técnica, incluindo cigarros eletrónicos, e expelir fumo ou quaisquer outras substâncias, tais como saliva, na direção de dirigentes, jogadores ou quaisquer outros agentes desportivos".



A proposta foi aprovada com quatro votos a favor e 36 abstenções, tendo merecido a contestação do representante do Sporting.



"Isto é uma palhaçada, uma indignidade, que recebeu apenas a proposta favorável de Benfica, Arouca, Vitória de Setúbal e Famalicão. Temos votos contra de Sporting e FC Porto, todos os outros assobiaram para o ar e abstiveram-se. Considero que isto é uma perseguição ao nosso presidente, Bruno de Carvalho, e esta aberração terá consequência jurídicas nos locais próprios", afirmou o dirigente 'leonino' Bruno Mascarenhas.



A discussão da versão final do Regulamento Disciplinar - que inclui as propostas apresentadas pela direção da LPFP e incorpora as apresentadas pelos clubes - começou a 29 de maio e ficou terminou hoje, às 17:15, na sede da Liga.



Nesta altura decorre a AG destinada a discutir propostas de alteração ao Regulamento de Competições.



Caso não haja tempo para terminar hoje os trabalhos, a reunião será suspensa e retomada na terça-feira.