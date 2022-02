Liga de clubes recebeu 75 pedidos de inscrição no último dia do mercado

O FC Porto registaram ainda as contratações de Galeno e do guarda-redes Roko Runje, bem como, a revalidação de contrato do júnior Martim Fernandes.





A inscrição pelo Benfica do também júnior Tiago Coser.



Vitória de Guimarães

Estoril Praia

Também oconcluiu a transferência definitiva de Bruno Gaspar a e cedência temporária de Geny Catamo, bem como, prorrogou o contrato de Ibrahima Bamba.Na I Liga, oregistou a contratação de Marcelo Alves, Matias Lacava e Sessi D’Almeida e ofez o mesmo em relação a Ruben Providence, Gonçalo Gomes, Lucho Vega, Jordi Mboula e Ifeanyi Onwudiwe.para além de assegurar a cedência temporária de Raul Silva.Já ooficializou as transferências de Francisco Cardoso, Matheus Brito, Tomás Igreja. Ricardo Matos, Adewale Sapara e Julien Dacosta, enquanto o

Paços de Ferreira

tinha inscrito Nico Gaitán, Adrian Butzke e Pedro Ganchas, tendo registado também o ingresso do júnior Noa Casado no clube.





Nota para a cedência temporária, de Ruben Fonseca, registada pelo Sporting de Braga e a inclusão no plantel de Bruno Viana.





O Santa Clara oficializava as contratações de Patrick Ferreira e Luis Gómez.





O Famalicão, por sua vez, tinha registado a contratação de Júnior Kadile, Diogo Queirós, as transferências de Jhonder Cádiz, Ivan Dolcek e João Carlos Teixeira e a renovação de contrato de Samuel Lobato, enquanto o Vizela concluiu a contratação de Tianyu Guo e Alan Ruiz, e o Gil Vicente inscreveu Guilherme Souza.







O Vizela oficializou o ainda júnior Leyner Palacios.







II Liga também mexeu







Na II Liga, o Leixões assegurou a sub-cedência temporária de Charles Atshimene, as transferências de Evrad Zag e adquiria Erivaldo Ferreira, Doumbouya Lamine e Luan Gonçalves, bem como a revalidação de contrato com Valdir, Rafael Silva, Vasco Ribeiro e German Rojas . O Académico de Viseu garantiu a contratação de Rafael Alves, Rafael Fonseca Cheikh Niang, o empréstimo de Filipe Cardoso e a cedência temporária de Adílio dos Santos, a Académica inscreveu Augustin Ale e Jorge Figueiró enquanto o Nacional assegurou Ruben Macedo.





O Trofense concluiu a inscrição de quatro contratações, Osvaldo Capemba, Nurettin Korkmaz, Youcef Bechou e Vítor Bento, enquanto o Farense deu entrada das contratações de Arc-En-Ciel Mintongo e Pedro Albino.



O Desportivo de Chaves contratou Joeldson Santos e revalidou o vínculo de Guilherme Biscaia, tal como o Varzim que contratou Nicolas Sousa e o júnior FranciscoLongras. Bruno Ventura (Rio Ave) e o júnior Fabrice Tamba (Sporting da Covilhã) foram outras contratações do escalão secundário.



O Casa Pia acrescentou um aditamento ao contrato de Saviour Godwin.