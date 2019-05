Liga e secretário de Estado contra desacatos e violência

A entidade organizadora dos campeonatos profissionais de futebol em Portugal aguarda pelos relatórios das forças de segurança e dos delegados da Liga.



Em comunicado, apresenta ainda uma palavra de solidariedade aos jornalistas da Sport TV e restantes órgãos de comunicação que, estando a fazer o seu trabalho, foram, alegadamente, vítimas de tentativa de agressão.



A Liga deixa ainda um apelo a todos os agentes desportivos e adeptos para que mantenham a calma e serenidade nas duas jornadas que faltam para terminar os campeonatos.



Esta jornada ficou manchada pelos acontecimentos no encontro de encerramento: três expulsões para o Vitória de Setúbal, derrota por 3-0 com o Boavista e manutenção em causa para os sadinos.



Os axadrezados garantiram a permanência no Bonfim.



O jogo esteve parado cerca de 10 minutos devido a tentativa de invasão de campo.



Houve caos nas bancadas com a fúria dos adeptos a virar-se contra os jornalistas, nomeadamente os que trabalhavam na transmissão televisiva do encontro. Foi necessária a intervenção da polícia.



Vítor Hugo Valente, presidente do Vitória, criticou desta forma a atuação do árbitro Fábio Veríssimo.



O Conselho de Arbitragem (CA) reagiu com uma participação ao Conselho de Disciplina contra o presidente do Vitória de Setúbal.



O CA fez saber que não tolera vetos ou qualquer forma de pressão sobre equipas de arbitragem.





A 17 de abril, numa entrevista concedida à Antena 1, o secretário de Estado do Desporto João Paulo Rebelo sublinhou que é inadmissível as ameaças aos árbitros nesta reta final da temporada.