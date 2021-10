Liga Europa. Carlos Carvalhal quer Braga a `matar` mais um `borrego` e vencer na Bulgária

Os minhotos são segundos classificados, com três pontos, atrás do Estrela Vermelha (seis), com quem perderam na primeira jornada (2-1), e mais dois que Ludogorets e Midtjylland, que venceram há três semanas, em casa (3-1), ambos com um.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida, o técnico vincou que os ‘arsenalistas’ olham “só para a vitória e para os três pontos, com toda a vontade e determinação de ganhar num país onde o Sporting de Braga ainda não venceu”, lembrando que, no ano passado, já “‘matou o borrego’” de não conseguir ganhar na Ucrânia (Zorya).



Considerando que “todos os jogos num grupo equilibrado são importantes”, Carlos Carvalhal frisou que o Ludogorets “é um adversário difícil, jogou as pré-eliminatórias da ‘Champions’”.



“Temos muito respeito pelo adversário, mas queremos muito vencer, a proporção dessa dificuldade é do tamanho da nossa ambição, queremos os três pontos”, reforçou.



A derrota na primeira jornada, diante do Estrela Vermelha, é vista por Carlos Carvalhal como “um acidente de percurso”.



“Há muitos jogos ainda por disputar e, como já tinha dito, acho que é um grupo que se vai discutir até ao último segundo, veremos quem chega à frente, temos a expectativa que sejamos nós”, disse.



O Sporting de Braga vem de uma goleada por 5-0 na Taça de Portugal, sobre o Moitense, no domingo, num jogo também marcado pela presença – e golos – de vários jovens.



“Foi uma oportunidade para alguns se estrearem, mas, no fundo, esteve lá quem mereceu, pela sua competência, não fizemos favor a ninguém, são profissionais que trabalham connosco diariamente e todos eles estão aptos a jogar”, referiu, a propósito, o treinador.



Carlos Carvalhal quer o Sporting de Braga a dar seguimento à exibição diante da equipa da distrital de Setúbal.



“Esperamos que possamos dar sequência ao que temos vindo a fazer na nossa qualidade de jogo, porque jogando mais perto do nosso nível estamos mais perto de ganhar. Essa é a nossa grande aposta para amanhã [quinta-feira], a nossa grande determinação”, disse.



Sporting de Braga, segundo classificado do grupo F, com três pontos, e Ludogorets, terceiro, com um, defrontam-se a partir das 17h45 de quinta-feira, no Ludogorets Arena, em Razgrad, Bulgária, num jogo que será arbitrado pelo estónio Kristo Tohve.