Liga Europa. Sporting de Braga enfrenta o sorteio no pote 1

evitará algumas das equipas mais fortes, como o Olympiacos, treinado por Pedro Martins, Lyon, Nápoles, Bayer Leverkusen, Dínamo Zagreb, Lazio ou Mónaco, igualmente cabeças de série no sorteio.



Contudo, no pote 2 , existem outros clubes de renome que podem cruzar-se no caminho dos lusos, como os escoceses do Celtic, alemães do Eintracht Frankfurt, ingleses do Leicester ou holandeses do PSV Eindhoven, que foi eliminado pelo Benfica no acesso à Liga dos Campeões.



O Spartak Moscovo (Rússia), de Rui Vitória, e o Fenerbahce (Turquia), de Vítor Pereira, integram o pote 3, juntamente com Marselha (França), West Ham (Inglaterra) ou Real Sociedad (Espanha), todos elegíeis para calhar em sorte aos minhotos.



No quarto e último pote, habitualmente com emblemas menos cotados, os turcos do Galatasaray e os dinamarqueses do Midtjylland, que na passada época participaram na fase de grupos da "Champions", são os nomes teoricamente mais fortes.



O sorteio realiza-se em Istambul, Turquia, a partir das 11h00 (hora de Lisboa).



A fase de grupos realiza-se em 16 de setembro (primeira jornada), 30 de setembro (segunda), 21 de outubro (terceira), 4 de novembro (quarta), 25 de novembro (quinta) e 9 de dezembro (sexta e última).



Pote 1:



- Lyon (Fra)



- Nápoles (Ita)



- Bayer Leverkusen (Ale)



- Dínamo Zagreb (Cro)



- Lazio (Ita)



- Olympiacos (Gre)



- Mónaco (Fra)



- Sporting de Braga (POR)

Pote 2:



- Celtic (Esc)



- Eintracht Frankfurt (Ale)



- Estrela Vermelha (Ser)



- Leicester (Ing)



- Rangers (Esc)



- Lokomotiv Moscovo (Rus)



- Racing Genk (Bel)



- PSV Eindhoven (Hol)



Pote 3:



- Marselha (Fra)



- Ludogorets (Bul)



- West Ham (Ing)



- Real Sociedad (Esp)



- Real Betis (Esp)



- Fenerbahçe (Tur)



- Spartak Moscovo (Rus)



- Sparta Praga (Rep)



Pote 4:



- Rapid Viena (Aut)



- Galatasaray (Tur



- Legia Varsóvia (Pol)



- Midtjylland (Din)



- Ferencváros (Hun)



- Antuérpia (Bel)



- Sturm Graz (Aut)



- Brøndby (Din)

