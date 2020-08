Liga feminina de futebol arranca em 27 de setembro

De acordo com a nota da FPF, a próxima temporada pode vir a sofrer alterações por força de potenciais alterações do calendário internacional, ou a nível nacional, em consequência de circunstâncias excecionais que ditem a eventual paragem da competição.No calendário divulgado,Novidade na forma de disputa, com a realização de uma segunda fase, o apuramento de campeão tem início agendado para 19 de dezembro e vai decorrer até 6 de junho. Ao mesmo tempo, decorre a fase de manutenção, com início igualmente em 19 de dezembro e fim em 25 de abril, sendo que está ainda previsto um "play-off" em 02 e 09 de maio.Já

Finalmente, a Taça da Liga disputa-se no mês de janeiro de 2021, com início no dia 3 e fim no dia 31.