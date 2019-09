Liga revela calendários da nona à 13.ª jornadas com ronda a meio da semana

Lusa Comentários 24 Set, 2019, 16:49 / atualizado em 24 Set, 2019, 16:51 | Futebol Nacional

A Liga já tinha indicado o programa de jogos da oitava ronda, entre 25 e 28 de outubro, que se segue à paragem do campeonato com as seleções e, depois, a terceira eliminatória da Taça de Portugal, mas a nona jornada será a meio da semana.



Os jogos disputam-se em 30 e 31 de outubro, quarta e quinta-feira, respetivamente, embora a ronda tenha um jogo antecipado em quase três semanas, com o Desportivo das Aves a receber o Tondela às 15:30 de 05 de outubro, em fim de semana de Taça da Liga e de eleições legislativas.



Um dia possível para o Desportivo das Aves e para o Tondela, tendo em conta que as duas equipas foram eliminadas na segunda fase e não estão, assim, na fase de grupos da Taça da Liga.



O calendário agora divulgado pela Liga estende-se até 08 de dezembro, num mês em que se disputará apenas mais uma jornada, a 14.ª, bem como a quinta ronda da Taça de Portugal e a terceira e última jornada da fase de grupos da Taça da Liga, este ano antecipada uma semana, e não nos últimos dias do ano.



Programa da nona jornada:



- Sábado, 05 out:



Desportivo das Aves - Tondela, 15:30.



- Quarta-feira, 30 out:



Rio Ave - Moreirense, 17:00.



Marítimo - FC Porto, 18:45.



Vitória de Guimarães – Belenenses SAD, 20:00.



Benfica - Portimonense, 20:15.



Famalicão - Gil Vicente, 21:00.



- Quinta-feira, 31 out:



Paços de Ferreira - Sporting, 19:45.



Boavista – Sporting de Braga, 20:15.



Santa Clara - Vitória de Setúbal, 20:15.



Programa da 10.ª jornada:



- Sábado, 02 nov:



Benfica - Rio Ave, 18:00.



Moreirense - Vitória de Guimarães, 20:30.



- Domingo, 03 nov:



Gil Vicente - Marítimo, 15:00.



Tondela - Sporting, 17:30.



FC Porto – Desportivo das Aves, 20:00.



Sporting de Braga - Famalicão, 20:15.



- Segunda-feira, 04 nov:



Belenenses SAD - Paços de Ferreira, 19:00.



Vitória de Setúbal - Boavista, 21:00.



Portimonense - Santa Clara, 21:00.



Programa da 11.ª jornada:



- Sexta-feira, 08 nov:



Desportivo das Aves – Gil Vicente, 20:30.



- Sábado, 09 nov:



Rio Ave - Vitória de Setúbal, 15:30.



Santa Clara - Benfica, 18:00.



Famalicão - Moreirense, 20:30.



- Domingo, 10 nov:



Paços de Ferreira - Tondela, 15:00.



Marítimo - Portimonense, 15:00.



Sporting – Belenenses SAD, 18:30.



Vitória de Guimarães – Sporting de Braga, 20:00.



Boavista - FC Porto, 21:00.



Programa da 12.ª jornada:



- Sexta-feira, 29 nov:



Santa Clara - Boavista, 20:30.



- Sábado, 30 nov:



Moreirense – Desportivo das Aves, 15:30.



Benfica – Marítimo, 18:00.



Portimonense – Famalicão, 20:30.



- Domingo, 01 dez:



Tondela – Belenenses SAD, 15:00.



Vitória de Setúbal – Vitória de Guimarães, 17:30.



Gil Vicente – Sporting, 20:00.



- Segunda-feira, 02 dez:



Sporting de Braga – Rio Ave, 18:45.



FC Porto – Paços de Ferreira, 20:45.



Programa da 13.ª jornada:



- Sexta-feira, 06 dez:



Boavista – Benfica, 20:30.



- Sábado, 07 dez:



Marítimo – Santa Clara, 15:00.



Famalicão – Tondela, 18:00.



Desportivo das Aves – Sporting de Braga, 20:30.



- Domingo, 08 dez:



Paços de Ferreira – Vitória de Setúbal, 15:00.



Vitória de Guimarães – Portimonense, 15:00.



Rio Ave – Gil Vicente, 15:00.



Sporting – Moreirense, 17:30.



Belenenses SAD – FC Porto, 20:00.