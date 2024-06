Ligas profissionais com mais espetadores em 2023/24

Segundo dados do Barómetro e Observatório da LPFP, divulgados no site oficial do organismo, passaram pelos estádios nacionais em jogos das duas competições profissionais 4.263.585 espetadores, mais 10% em relação à temporada anterior.O escalão principal, que consagrou o Sporting campeão, registou a presenças de 3.708.010 milhões de espetadores nas bancadas dos recintos para assistirem aos jogos, quase sete vezes mais do que o secundário (555.575), o que constitui o melhor resultado desde que há registo (2012/13).