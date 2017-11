Lille namora o treinador Daniel Ramos

Em França o Lille tem esta quarta-feira uma reunião para acerto de rescisão com o argentino Marcelo Bielsa que foi afastado do cargo devido aos maus resultados.



Daniel Ramos é o pretendido. A imprensa francesa faz várias referências ao atual técnico do Marítimo que é conhecido de Luís Campos, atual diretor desportivo do clube do norte de França.



O treinador Eduardo Luís conhece o treinador nacional desde cedo e, em declarações ao jornalista Eduardo Gonçalves, enalteceu as suas qualidades.



O Everton de Inglaterra anda desesperado em busca de um substituto para Ronald Koemam.



Há mais de um mês que o clube de Liverpool tenta um novo técnico e o trabalho do interino David Unsworth está longe de agradar.



A imprensa desportiva desta quarta-feira através do jornal “O Jogo” refere que Rui Vitória foi pretendido mas a intenção esbarrou em Luís Filipe Vieira.



Paulo Fonseca treinador campeão na Ucrânia pelo Shaktar também é outro nome referenciado mas o clube de Donestk parece irredutível a uma transferência nesta altura da época.