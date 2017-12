Lito Vidigal admite que Desportivo das Aves "ainda tem muito para evoluir"

Lusa 08 Dez, 2017, 16:37 | Futebol Nacional

Em conferência de imprensa, Lito Vidigal afirmou que a sua equipa está no bom caminho, depois da vitória com o Feirense na última jornada (1-0).



"Queremos dar continuidade ao nosso momento, mas ainda temos que crescer e evoluir como equipa", referiu Lito Vidigal, apelando ao apoio dos adeptos: "Queríamos ter o estádio cheio neste jogo, recordo que, contra o FC Porto, dividimos o estádio em termos de apoio e é isso que queremos, contar com os nossos adeptos".



Em relação ao castigo de Amilton, de um jogo, em virtude de ter cuspido num jogador no Feirense no último encontro, Lito reprovou a atitude.



"Já tive o cuidado de falar com o Amilton e reprovar aquele gesto. Fi-lo perante todos os colegas. Mas também sei que o Amilton é um jogador que começou a jogar com uma idade avançada, tem tido uma ascensão muito grande e também tem que crescer no aspeto mental. Também sei que o Amilton é um bom miúdo e, para ele responder daquela forma, e, repito, não o devia ter feito, certamente foi insultado. Não respondeu da melhor forma, se calhar devia ter dado a outra face, como eu costumo dizer", frisou.



Lito Vidigal mostrou-se ainda otimista com o futuro e apontou um caminho.



"Estando fortes estamos sempre mais perto de vencer. Se formos uma equipa e se formos organizados é normal que as coisas aconteçam dessa forma", disse ainda o técnico da equipa de Vila das Aves.



O Desportivo das Aves, 12.º classificado com 13 pontos, recebe o Tondela, 13.º com os mesmos 12 do Paços de Ferreira, no sábado, a partir das 16:00.