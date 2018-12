Lito Vidigal apela ao apoio dos setubalenses para surpreender o Benfica

Lusa Comentários 07 Dez, 2018, 16:51 | Futebol Nacional

Com as setubalenses a atravessarem um bom momento, com quatro triunfos nas últimas cinco jornadas, Lito Vidigal observou, em conferência de imprensa, que a equipa terá mais hipóteses de sucesso se os adeptos comparecerem em grande número no estádio.



"Os jogos entre o Vitória e o Benfica são sempre difíceis. Jogamos em nossa casa e esperamos que venha muita gente ao estádio. Queremos ter muitos vitorianos e setubalenses connosco. Não dissocio o Vitória de Setúbal. Só juntos poderemos ser mais fortes. Se comparecerem em massa, temos mais possibilidades de vencer", disse.



O treinador do conjunto setubalense rejeitou a possibilidade de o Benfica se apresentar fragilizado pela recente crise de resultados, que quase levou à saída do treinador Rui Vitória.



"As intranquilidades não demoram a passar nos clubes grandes porque têm grandes executantes e grandes jogadores que, de um momento para o outro, podem resolver essas questões. Não pensamos na existência de crises, mas nas possibilidades reais que temos de vencer. Pensamos primeiro em nós", vincou.



Questionado sobre a possibilidade de o Vitória de Setúbal tirar partido de alguma instabilidade do oponente, Lito Vidigal afirmou que seria um erro pensar dessa forma.



"Os clubes grandes têm uma força que nós dificilmente podemos igualar. Podemos, isso sim, equilibrar dentro das quatro linhas com a nossa ambição, organização e solidariedade. Os jogadores revelam uma grande amizade entre eles. Se levarem tudo isso para dentro de campo, as possibilidades que temos de vencer são reais", assinalou.



Apesar de estar consciente das dificuldades que vai encontrar frente ao Benfica, o treinador dos sadinos prometeu uma abordagem ambiciosa ao jogo.



"Há alguma equipa que vá para dentro do campo a pensar em não vencer? Não me parece que isso aconteça. Independentemente das diferenças, qualquer adversário que vá competir tem sempre a intenção de vencer. Sabemos que é difícil porque jogamos com clubes com outras condições e com mais argumentos", notou.



Frente ao Benfica, Lito Vidigal, que tem orientado os treinos da equipa em Troia, para poupar o relvado do Bonfim, há várias semanas em tratamento, não poderá contar com os lesionados André Sousa e Alex Freitas.



O Vitória de Setúbal, sétimo classificado, com 17 pontos, e o Benfica, quarto colocado, com 23, defrontam-se no sábado, às 20:30, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, em partida da 12.ª jornada da I Liga de futebol.