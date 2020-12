Lito Vidigal já não é treinador do Marítimo

O técnico de 51 anos acertou na manhã desta sexta-feira os últimos pormenores da separação e, por mútuo acordo, ambas as partes acabaram por concluir que esta seria a melhor altura para se separarem.Lito Vidigal, recorde-se, chegou ao Marítimo no início desta temporada, tendo feito nove jogos oficiais, onde registou três vitórias, uma delas em pleno Estádio do Dragão, além de um empate e cinco derrotas, a última no passado fim de semana, diante do Benfica, onde ainda esteve a vencer por 1-0, golo de Rodrigo Pinho, avançado brasileiro que chegou, com Lito Vidigal, aos nove golos, exatamente os mesmos que marcou em toda a temporada passada.

O acordo de rescisão amigável não está ainda assinado mas as duas partes, de forma cordial, chegaram a uma base de entendimento, pelo que não será esse fator a impedir que Lito Vidigal deixe de ser treinador do Marítimo.





Lito Vidigal já não orienta o treino desta tarde da equipa verde-rubra, com a qual tinha mais ano e meio de contrato.