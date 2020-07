Lito Vidigal regressa ao Vitória de Setúbal focado “no desafio de risco” da permanência

Na cerimónia de apresentação do novo técnico dos sadinos, hoje realizada numa unidade hoteleira em Lousada, no norte do país, onde a equipa se encontra a estagiar para o encontro com o Desportivo das Aves, Lito Vidigal recorreu a Miguel Torga para explicar o regresso e os moldes em que o faz.



“Malditos sejam aqueles que se negam aos seus em horas apertadas”, disse o técnico, procurando logo aí manter o foco no presente e no objetivo comum da permanência.



Para ser bem-sucedido nesta pouco usual missão, até ver limitada a quatro jornadas, Lito disse ser necessário “seriedade, rigor e exigência” e “pensar de forma coletiva”.



“Aceitei este desafio pela grandeza do Vitória. Acredito nos jogadores e vim para sofrer por eles e com eles. O momento é muito difícil e duro, mas tenho confiança. Temos de estar todos em sintonia”, afirmou.



Lito terá cerca de 20 dias para trabalhar e manter o Vitória de Setúbal no principal escalão, num espírito de missão em que o principal será “sofrer uns pelos outros, pela história e grandeza do Vitória”, pois desse modo “a probabilidade de vencer é maior”.



“O que é que o salário vale no momento que o Vitória está a passar? Não há dinheiro que pague, temos é de ter sorte e trabalhar para conseguirmos a permanência. O futuro é amanhã [quarta-feira] e temos de pensar no jogo difícil frente ao Desportivo das Aves, clube que tenho orgulho de também já ter representado, e dar o máximo. Não vale a pena fazer contas”, sublinhou.



Os sadinos estão no limite da permanência, ocupando o 16.º lugar, com 30 pontos, três de vantagem para o Portimonense, a primeira equipa em zona de descida, e até ao final da prova vão defrontar o ‘lanterna vermelha’ Desportivo das Aves, Famalicão, Sporting e Belenenses SAD.



O presidente Paulo Gomes, também presente na cerimónia, lamentou a covid-19 e os seus efeitos (a equipa soma quatro derrotas consecutivas e a última vitória oficial, por 3-0, na visita a Tondela, para o campeonato, aconteceu em 26 de janeiro), assegurando que as consultas alargadas feitas no seio do clube para encontrar uma solução apontaram todas na direção de Lito Vidigal, a quem agradeceu.



“Não é para todos ter um treinador para fazer estas quatro jornadas. Vem acrescentar muito e só posso agradecer. Vir nestas circunstâncias e situação… temos a ganhar muito no Vitória”, disse o presidente, que considerou “um não assunto” as declarações recentes do técnico espanhol Julio Velásquez sobre uma alegada falta de ambição no clube, argumentando que a saída foi acordada e reconhecida por ambas as partes.



A estreia de Lito Vidigal pelo Vitória de Setúbal acontece mais de um ano depois da sua última passagem pelo clube e vai ter lugar na visita ao Desportivo das Aves, na quarta-feira, às 21h15, num jogo da 31.ª jornada que terá arbitragem de João Bento, da Associação de Santarém.