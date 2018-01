Lito Vidigal suspenso oito dias por expulsão na Taça de Portugal

Lusa 12 Jan, 2018, 16:04 | Futebol Nacional

Segundo as decisões do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, o técnico e o adjunto, João Moreira da Silva, foram suspensos na sequência da expulsão durante o jogo com o Rio Ave.



O técnico deverá falhar, assim, o jogo do Desportivo das Aves no domingo, no Estádio de Alvalade, frente ao Sporting (20:15), da 18.ª jornada da I Liga de futebol.



Ainda segundo as deliberações do Conselho de Disciplina, foi aberto um processo disciplinar ao Caldas, por "eventual prática das infrações previstas nos artigos 94.º e 62.º" do regulamento de disciplina, na sequência da vitória frente ao Farense (3-2 após prolongamento) nos 'quartos' da Taça.



O primeiro artigo diz respeito a "irregularidade nos bilhetes de ingresso", enquanto o 62.º refere-se a "comportamento discriminatório", sendo que este pode levar a uma sanção de dois a cinco jogos à porta fechada.