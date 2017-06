Litos: Bruno Fernandes pode render muito dinheiro

Mário Aleixo - RTP 29 Jun, 2017, 12:25 / atualizado em 29 Jun, 2017, 12:25 | Futebol Nacional

O antigo médio, em declarações ao jornalista João Gomes Dias, faz uma comparação curiosa entre Bruno Fernandes e Raul Meireles: “São parecidos pela sua fisionomia e pela entrega ao jogo. Acredito que terá sucesso no Sporting e na seleção nacional”.



A contratação de Bruno Fernandes à Sampdoria por 8,5 milhões de euros foi bem vista, segundo o ex-médio leonino que justificou a sua ideia: “Dentro de 2/3 anos será titular da seleção principal e pode render muito dinheiro ao Sporting numa futura transferência”.





Durante a conversa com a Antena 1 Litos ainda abordou outros nomes que estão na órbita do clube de Alvalade: Fábio Coentrão, Doumbia e Rui Patrício.Sobre o defesa esquerdo o antigo “leão” justificou o que em sua opinião está a atrasar o fecho da transferência: “Acredito que seja um problema de desacerto de verbas entre o Real Madrid e o Sporting porque em relação a problemas físicos não acredito que os tenha”.Também o avançado Doumbia, da AS Roma, tem sido dado como reforço dos “leões” e Litos comentou: “A mobilidade e velocidade deste jogador pode encaixar na perfeição na forma de jogar de Bas Dost. É o segundo avançado que Jorge Jesus (treinador) procura”.Finalmente e a propósito de notícias que têm surgido sobre uma possível saída do guarda-redes Rui Patrício para os ingleses do Watford afirmou: “Com muito respeito que tenho pelo clube inglês penso que ele (Rui Patrício) prefere jogar onde se lute para ser campeão”.