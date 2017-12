Litos: "Marcelo encaixa nas necessidades do Sporting"

Mário Aleixo - RTP 20 Dez, 2017, 12:29 / atualizado em 20 Dez, 2017, 12:29 | Futebol Nacional

O brasileiro já terá rubricado um vínculo com o clube de Alvalade atré 2011, com início a 1 de julho de 2018.



Nesta transferência poderá entrar o jovem Tobias Figueiredo, de 23 anos, que a concretizar-se poderá antecipar a mudança de Marcelo já para janeiro.



Para o antigo jogador leonino, Litos, que treinou Marcelo no Leixões, o ainda futebolista do Rio Ave é "um jogador excecional".



O ex-"leão" destacou, em declarações ao jornalista José Carlos Lopes, as qualidades do brasileiro: "É muito forte na antecipação, agressivo no bom sentido, rápido e posiciona-se bem".





Litos estranha o facto de só agora um clube "grande" ter reparado em Marcelo e acrescentou mais duas virtudes: "É um excelente profissional e faz um bom balneário".A concluir o antigo médio da formação leonina recordou que o defesa central "satisfaz as pretensões do treinador Jorge Jesus e encaixa tal como André Pinto naquilo que são as necessidades pontuais da equipa".