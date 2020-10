Lourinhanense eliminado da Taça por irregularidade

A formação da Lourinhã foi sancionada com pena de derrota por 3-0, e consequentemente eliminada da prova, por ter alinhado com Renato Martins, que cumpria dois jogos de castigo, anunciou a secção não profissional do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



No encontro em atraso da primeira ronda da prova, disputado na quarta-feira, o emblema da Lourinhã venceu a formação de Santarém por 1-0, após prolongamento.



Desta forma, o emblema escalabitano avança para a segunda ronda, na qual vai defrontar o Vilaverdense, no Minho, em 28 de outubro.



O vencedor deste embate já tem adversário na terceira eliminatória, fase em que vai ser anfitrião do Olímpico do Montijo.