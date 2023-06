LPFP prevê distribuir verba recorde superior a nove milhões de euros aos clubes

O documento, que foi aprovado por unanimidade em Assembleia Geral do organismo realizada hoje, no Porto, apresentou uma previsão de resultados operacionais superior a um milhão de euros (1,11 ME) e com receitas globais acima dos 26 ME (26,48 ME).

"Mantém-se o caminho da sustentabilidade e desenvolvimento da LPFP que marcou os últimos quatro anos e afirma-se, em definitivo, como grande motor do desenvolvimento do futebol português, pois este orçamento para 2023/24 prevê ainda a maior distribuição de sempre às sociedades desportivas, acima dos nove milhões de euros", pode ler-se num comunicado enviado pela entidade.

De referir que o documento compila, pela primeira vez, o orçamento da LPFP, como também das entidades associadas ao seu grupo empresarial, como a Fundação do Futebol, a Liga Portugal Business School, a Liga Portugal Centralização, a Liga Portugal Comercial e Liga Portugal Infraestruturas.

O plano de atividades para 2023/24 baseia-se no plano estratégico desenhado pela LPFP para os próximos quatros anos, espelhando vetores chave como "o adepto como eixo central do espetáculo desportivo, a valorização das competições profissionais, a LPFP como agente central de crescimento do futebol profissional em Portugal, a internacionalização da marca LPFP, a centralização dos direitos audiovisuais e a diminuição dos custos de contexto do futebol profissional".