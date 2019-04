Luciano Gonçalves lamenta "mind games" e falta de compreensão com a arbitragem

Lusa Comentários 29 Abr, 2019, 17:59 | Futebol Nacional

Luciano Gonçalves, que falava à comunicação social à margem do Estoril Open de ténis, em Cascais, acusou ainda os clubes de pedirem reuniões com o Conselho de Arbitragem só quando as coisas não lhes correm de feição.



“Tudo isto que se passa e estes ‘mind games’ que se fazem não nos surpreendem, infelizmente. É o futebol que temos, as pessoas continuam a não querer perceber que os árbitros tentam em todos os jogos fazer o melhor que podem, trabalham para acertar o mais possível e têm conseguido fazer. Nem sempre é compreendido e querem passar para fora que não compreendem”, declarou.



O presidente da APAF sublinhou que “não pode concordar com nada que ponha em causa a competência das pessoas que estão na arbitragem”, frisando que “apenas falta sossego e tranquilidade” para que o setor em Portugal seja “perfeito”.



Num dia em que o FC Porto anunciou que pediu uma reunião urgente com os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e do Conselho de Arbitragem (CA) federativo, Luciano Gonçalves não quis dar grande importância, uma vez que “já vem sendo hábito”.



“Já vem sendo hábito quando as coisas não correm bem. Não deve ser normal pedir reuniões só quando as coisas não correm bem, devem pedir-se desde a primeira jornada”, concluiu.