Luciano Gonçalves reflete sobre a crise na arbitragem

Mário Aleixo - RTP Comentários 25 Jan, 2019, 12:27 / atualizado em 25 Jan, 2019, 12:28 | Futebol Nacional

Erros de avaliação dos árbitros e videoárbitros nos jogos da “final four” da Taça da Liga de futebol, nos jogos Benfica-FC Porto e SC Braga-Sporting, trouxeram para a discussão pública a atuação dos agentes do setor.



Luciano Gonçalves, em declarações ao jornalista Nuno Matos, enumerou os pontos que lhe merecem reflexão sobre o setor da arbitragem:



- o videoárbitro veio para ficar mas não é uma solução milagrosa, apenas uma ajuda e deve ser melhorado;



- o árbitro escolhido para dirigir a final da Taça da Liga (sábado) estará preparado porque o futebol português tem dos melhores árbitros a nível europeu e mundial;



- o que aconteceu nos jogos da “final four” da Taça da Liga foram lances de difícil análise;



- Fábio Veríssimo (videoárbitro do Benfica-FC Porto) está de consciência tranquila e voltará mais forte depois do período de dispensa;



- Fábio Veríssimo faz parte de um leque de árbitros de referência:



- a dispensa na praça pública como aconteceu com Fábio Veríssimo é terrível;



- o modo de pedido de dispensa foi incorreto;



- nem tudo o que o Conselho de Arbitragem da FPF faz é correto;



- a arbitragem está a ser destruída pela base:



- os árbitros estão a desistir;



- não se retira nada das críticas dos dirigentes.





Luciano Gonçalves na primeira pessoa a analisar o presente e futuro da arbitragem portuguesa à luz dos últimos acontecimentos e polémicas da última semana.