Lucien Favre cobiça jogadores portugueses

Quanto a Ricardo Pereira que veio do Nice para o FC Porto aí o semblante mudou e disse falar constantemente com o lateral português a quem deseja toda a sorte do mundo.



Sobre a liga francesa acha que o PSG é favorito mais que o campeão Mónaco treinado por Leonardo Jardim porque tem um grande plantel e Neymar Jr.



A Suíça é a grande rival de Portugal pelo primeiro lugar do apuramento para a Rússia2018, Favre como suíço sabe que vai ser complicado mas aposta num empate na Luz no jogo decisivo.