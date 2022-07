Lugo bate Chaves nas grandes penalidades e conquista Troféu Emílio Macedo

O conjunto de Trás-os-Montes apresentou-se hoje aos associados e discutiu com o Lugo, equipa do segundo escalão espanhol, a conquista do troféu em homenagem ao antigo presidente do clube.



No entanto, após um nulo no marcador, o jogo resolveu-se nas grandes penalidades com os espanhóis a levarem a melhor, vencendo por 3-1.



O encontro teve sempre intensidade baixa e o técnico Vítor Campelos mexeu no conjunto da casa apenas no quarto de hora final, operando muitas alterações.



Já o técnico do Lugo, Hernán Pérez, foi operando alterações na sua equipa ao longo da segunda parte.



Os flavienses podiam ter marcado por Héctor Hérnandez aos 40 minutos e por João Batxi (71).



Na outra baliza, Juanpe rematou junto ao poste aos 52 minutos e Carbó obrigou Paulo Vítor a uma boa intervenção aos 85.



Antes do desafio, os adeptos flavienses puderam conhecer as novas caras e as renovações do plantel que regressa ao principal escalão após três temporadas, sendo que a apresentação não teve nenhuma 'surpresa'.



O Desportivo de Chaves estreia-se na nova temporada, de regresso à I Liga, no domingo, 07 de agosto, às 20:30, na receção ao Vitória de Guimarães.



Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.



Desportivo de Chaves – Lugo, 0-0.



Equipas:



- Desportivo de Chaves: Paulo Vítor, João Correia, Nélson Monte, Steven Vitória, Bruno Langa, Kevin Pina, João Mendes, João Teixeira, Batxi, Héctor Hérnandez e Juninho. Jogaram ainda: Habib, Rúben, Patrick, Sandro Cruz, Guima, Arriba, Queirós, Morim, Benny e Jô Batista.



Treinador: Vítor Campelos.



- Lugo: Óscar, Claveria, Sené, Manu Barreiro, Baena, Zé Ricardo, Lozano, Alberto, Calavera, Dani Vidal e Idrissa. Jogaram ainda: Sequeira, Juanpe, Sebas Moyano, Lebedenko, Carbó, Alex Ramos, Jesus, Rojo e Castrin.



Treinador: Hernán Pérez.



Árbitro: André Santos (AF Vila Real).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Claveria (42).



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.