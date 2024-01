Luís Asué assina contrato com o Moreirense

“O Moreirense Futebol Clube informa que chegou a acordo com Luís Asué, tendo este assinado um contrato válido por quatro temporadas e meia com o nosso clube”, lê-se na nota publicada no sítio oficial dos ‘cónegos’.



Autor de cinco golos em 14 jogos na presente edição da Liga 3, ao serviço do Sporting de Braga B, o ponta de lança de 22 anos marcou por 25 vezes em 89 jogos pelos arsenalistas, contabilizando as passagens pelas sub-23 e sub-19 dos arsenalistas.



Internacional pela seleção da Guiné Equatorial, com presenças em duas edições da Taça das Nações Africanas, na de 2021, organizada pelos Camarões, e na que ainda decorre na Costa do Marfim, Luís Asué é o quinto reforço do Moreirense no mercado de inverno, depois do guarda-redes Mika, dos médios Miguel Rebelo e Castro, também oriundo dos bracarenses, e do avançado Vinicius Mingotti.