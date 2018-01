Luís Castro diz que receção ao V.Guimarães vai ser "disputada a todos os níveis"

Lusa 11 Jan, 2018, 17:56 / atualizado em 11 Jan, 2018, 17:57 | Futebol Nacional

"Vai ser um jogo disputado a todos os níveis, muito apertado pela tabela também, dado as duas equipas estarem com os mesmos pontos, e com dois treinadores que tem o mesmo objetivo, que é ganhar, portanto, vai ser um jogo difícil entre duas boas equipas de campeonato", afirmou Luís Castro, na antevisão à partida.



O técnico referiu que as equipas são "totalmente diferentes" na sua forma de jogar, mas, apesar disso, têm ambas 23 pontos, portanto, as duas vão tentar "desfazer este nó".



Sublinhando ser um "jogo de vontades", Luís Castro lembrou que as equipas têm massas associativas "muito apaixonadas", o que tornará o jogo ainda mais "entusiasmante".



Na primeira jornada do campeonato, o Desportivo de Chaves perdeu frente ao Vitória de Guimarães por 3-2, contudo Luís Castro considerou que os jogos não são comparáveis, porque, na altura, estavam a iniciar e, agora, as equipas já se conhecem e já estão interligadas.



"Agora, já temos uma volta em cima e já temos uma leitura diferente das equipas, claramente somos uma equipa com processos de jogos defensivos, ofensivos e transições mais consolidados, apesar de não sermos uma equipa perfeita, mas isso nunca o seremos, tal como as outras trabalhamos no dia a dia para fazer progressos", vincou.



Na sua opinião, também os vimaranenses têm processos consolidados, tendo por isso conseguido o resultado atual.



Questionado pelos jornalistas sobre reforços, Luís Castro adiantou que o mercado de inverno o deixa muito tranquilo, considerando que este entusiasma muito mais a imprensa e os adeptos do que os treinadores.



"É pouco entusiasmante para nós porque provoca alguma instabilidade e quando chega um ou outro jogador ao clube toda a gente está ávida de o ver jogar, sem perceber que os jogadores precisam de integração e adaptação", ressalvou.



Os melhores reforços que pode desejar é ter os jogadores todos disponíveis para ir a jogo, sustentou.



O Desportivo de Chaves, no sétimo lugar, com 23 pontos, recebe o Vitória de Guimarães, no oitavo, igualmente com 23, na sexta-feira, às 20:30, em jogo da 18.ª jornada da I Liga.