Luís Duque nega falência técnica da Liga em 2015

“Pedro Proença afirmou que encontrou a Liga num estado lastimável e em situação de pré-falência. Essa afirmação, uma repetição de outras feitas nos últimos anos, não corresponde à realidade”, lê-se num comunicado enviado às redações por Luís Duque, que liderou o organismo responsável pelos campeonatos profissionais entre 2014 e 2015.



Na semana passada, Pedro Proença, no seu discurso de despedida como presidente da Liga, antes de assumir oficialmente esta segunda-feira a liderança da FPF, reafirmou que a LPFP estava em “insolvência técnica” há uma década, quando chegou ao cargo.



“Em mais do que uma ocasião, alertei-o (Proença) para esta imprecisão da sua parte, tendo sempre recebido a garantia que, em ocasião publica posterior, iria corrigir o lapso e que reconheceria que, na realidade, herdou uma Liga, não apenas com os cofres cheios, mas com receitas suficientes para garantir a sua sustentabilidade. Infelizmente não só nunca o fez, como, optou, na sua despedida, por repetir esta afirmação”, lamentou Duque.



O dirigente, que também teve ligações ao Sporting, mostrou-se disponível para apresentar “toda a documentação necessária”, incluindo a assinatura de contratos de patrocínios “essenciais”, bem como outras medidas, que garantiram o futuro das ligas profissionais.



“Este comunicado não tem como fim atacar ninguém, aliás fiz questão de esperar pelo fim do processo eleitoral da FPF, de forma a não interferir nele. Contudo, em consciência, não posso deixar, por respeito ao esforço da equipa que me acompanhou na Liga, a quem tanto deve o futebol nacional, de repor a verdade sobre a situação financeira no fim do meu mandato”, concluiu Duque.



Antigo árbitro, Pedro Proença esteve 10 anos na liderança da Liga e assume esta segunda-feira a presidência da FPF, sucedendo a Fernando Gomes.