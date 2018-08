Luís Fariña quer ver D. Aves a surpreender o FC Porto

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Ago, 2018, 12:28 / atualizado em 02 Ago, 2018, 12:30 | Futebol Nacional

A equipa liderada por José Mota está preparada para o fazer na próximo sábado, em Aveiro, e o porta-voz dessa prontidão é o argentino Luis Fariña.





Fariña sabe que o FC Porto é favorito à vitória na competição mas isso não o inibe de prometer empenho no desafio para tentar inverter essa situação.O médio-ofensivo argentino determinado em ajudar o D. Aves a fazer história na Supertaça Cândido Oliveira.O jogador falava à margem da antestreia do documentário “Aves rumo ao Jamor”, um filme apresentado no Centro Cultural de Vila das Aves.Luís Fariña foi contratado em 2013 pelo Benfica por uma verba de cerca de três milhões de euros mas nunca atuou pelo clube da Luz que o emprestou ao Baniyas (Arábia Saudita), Corunha e Rayo Vallecano (Espanha), Universidad do Chile e Asteras Tripolis (Grécia).No regresso do campeonato grego, com 24 jogos e um golo marcado, Luis Fariña acertou a rescisão do contrato com o Benfica e logo a seguir acertou novo vínculo, desta feita, com o promovido Aves.