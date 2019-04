Luís Filipe Vieira considera não haver "espaço para perder a corrida" do título

Lusa Comentários 23 Abr, 2019, 19:54 | Futebol Nacional

"O próximo jogo vai ser sempre o mais difícil. À medida que termina a época, não há espaço para perder a corrida. Vamos enfrentar este jogo como uma final", assegurou Luís Filipe Vieira.

O líder das `águias` elogiou o próximo adversário do Benfica, mas espera que o clube da Luz saia de Braga, no domingo, com a vitória.

"Respeitamos o Sporting de Braga, que tem feito um percurso fantástico nos últimos anos, de afirmação. O Benfica só tem de ir para lá com as suas armas e lutar pela vitória", disse.

A arbitragem foi também tópico de conversa, mas Luís Filipe Vieira recusou-se a falar do tema e espera que as três equipas estejam "à altura do desafio".

"Se qualquer jogador do Benfica ou do Sporting de Braga tem um jogo difícil pela frente, logicamente que o árbitro também o terá. Vamos pensar que as três equipas vão estar à altura do desafio e que, no final, a melhor equipa seja a do Benfica", expressou.

O Benfica, líder do campeonato, com 75 pontos, os mesmos do FC Porto, mas com vantagem na diferença de golos e no confronto direto, desloca-se no domingo a casa do Sporting de Braga, quarto classificado, com 64 pontos, em jogo da 31.ª jornada da I Liga.