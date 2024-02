Luís Freire diz que Rio Ave "está mais preparado para vencer"

Apesar de não vencer há quatro jogos, o conjunto vila-condense vem de três empates consecutivos, o último deles na ronda passada do campeonato, frente ao FC Porto, no estádio do Dragão, mas que segundo Luís Freire “já faz parte do passado”.



“Sinto que estamos mais preparados do que nunca para vencer. Tivemos um bom resultado frente ao FC Porto, mas já foi. Não misturo o passado como futuro, o que me interessa é construir coisas boas para a equipa daqui para a frente. Estamos mais preparados do que estávamos há um mês”, disse o treinador do emblema da foz do Ave.



Luís Freire lembrou que nos últimos 11 jogos do campeonato, o Rio Ave soma apenas duas derrotas [Vitória de Guimarães e Benfica], considerando que a equipa “está mais competitiva para se aproximar de uma melhor classificação”.



“Os reforços que chegaram deixaram o grupo ainda mais completo e confiante. Já sentimos isso no estádio do Dragão [no jogo com o FC Porto] e estamos trabalhar para continuar a ter foco e compromisso para procurar a vitória”, completou.



Sobre o Casa Pia, que também vem de quatro jogos sem vencer [três derrotas e um empate], Luís Freire abasteceu-se de comentar o aspeto anímico do adversário, preferindo abordar as virtudes da formação lisboeta



“Todas as equipas passam por fases menos boas, e por vezes os resultados indicam uma coisas e as exibições outra. O que vemos no Casa Pia é uma equipa que gosta de jogar, com bom jogo interior, que mete muita gente no corredor central e tem bons avançados. Não pensamos se estão mal ou bem, mas sim que temos de fazer o nosso trabalho bem feito”, analisou Luís Freire.



Recuperando o tema dos reforços, o treinador do Rio Ave mostrou-se “muito satisfeito” com o grupo que tem à disposição para esta segunda metade do campeonato, considerando que tem “um plantel equilibrado e jogadores em boa forma e dar boas respostas”.



“Reforçamo-nos com jogadores que já tiveram na I Liga ou têm capacidade para estar neste patamar, com competências para nos ajudar. Sinto que há misto de experiência e juventude e já com a mentalidade de ser Rio Ave”, concluiu Luís Freire.



Para esta jornada, o técnico do conjunto vila-condense não pode contar com os avançados André Pereira, lesionados, e Boateng, castigado.



O Rio Ave, 16.º classificado com 18 pontos, recebe este domingo o Casa Pia, 15.º com 20, numa partida agendada para as 15:30, que terá arbitragem de Carlos Macedo, da associação de Braga.