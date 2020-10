Luís Freire pretende regresso à “alegria das vitórias” frente ao Paços de Ferreira

O Nacional ainda não venceu em casa, com empates com Boavista (3-3) e Belenenses (0-0), como tal, Luís Freire afirma: "o grande objetivo é ganhar o jogo. Como todas as equipas, precisamos de pontos e quanto mais rápido os amealharmos melhor."



O técnico diz que a equipa tem vindo a trabalhar bem e que tem "a consciência clara daquilo que deve fazer para conseguir ganhar o jogo".



Contudo, está consciente das dificuldades que serão colocadas pelo Paços de Ferreira. "Será um jogo muito complicado. O Paços de Ferreira vem de uma vitória. É uma equipa com alguma experiência, com um grupo que vem do ano passado e com um bom treinador", vincou Luís Freire.



O Nacional sofreu o seu primeiro revês com o Braga, com uma derrota por 2-1. Esse fator não invalida que Luís Freire esteja satisfeito com o trabalho desenvolvido pelos seus atletas.



"Temos provado que estamos à altura do desafio e da competição em si, como tal, queremos nos superiorizar e conquistar os três pontos, mas com bastante humildade, porque vai ser preciso trabalhar bastante", afirmou.



Luís Freire analisa o Paços de Ferreira como sendo "uma equipa que privilegia o ataque organizado e que gosta de ter a bola, tendo jogadores experientes na I Liga, com uma ideia de jogo enraizada do seu treinador".



O técnico não deixou de sublinhar que o grande objetivo do Nacional é o regresso às vitórias, que já alcançou em Faro, ante o Farense: "Tenho muita confiança nos meus jogadores, que têm sido muito persistentes naquilo que querem e acredito que vamos dar uma boa resposta, para voltar ao caminho das vitórias."



Fora do jogo diante do Paços de Ferreira ficarão o médio francês Vincent Koziello e defesa-lateral brasileiro Kalindi, ambos por lesão.



O Nacional, 10.º com cinco pontos, recebe, pelas 15:30 de sábado, no Estádio da Madeira, o Paços de Ferreira, 13.º, com quatro pontos, em partida relativa à quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Hugo Silva, da AF de Santarém.