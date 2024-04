Luís Freire quer Rio Ave a manter sequência de pontos no duelo com Gil Vicente

O conjunto vila-condense empatou nos últimos desafios, e apesar da vitória escapar há sete jornadas seguidas, Luís Freire nota que o seu conjunto “tem melhorado em resultados, exibições e consistência de jogo”.



“Até à nona jornada tínhamos seis derrotas, e agora, passados 18 jogos, temos nove. Esta série sempre a pontuar, e em campos difíceis, mostra que estamos a melhorar. Temos de continuar a ter esta capacidade luta e união para procurar mais pontos”, disse o treinador do Rio Ave.



Apesar de ser a equipa com mais empates no campeonato [14], Luís Freire garante que essa não é uma estratégia delineada, assumindo que todos os jogos são preparados para vencer.



“Não podemos confundir resultados com a intenção da equipa. Seja qual for o adversário jogámos para ganhar. Somos uma equipa ofensiva, que pressiona alta, que não se esconde. Temos todos os comportamentos para vencer, se assim não fosse tínhamos mais derrotas do que empates”, analisou Freire.



O treinador dos vila-condenses reconheceu a exigência que este compromisso com os minhotos terá para a sua equipa, mas acredita que o Rio Ave “terá a capacidade de jogar bom futebol” para superar o adversário.



“Sabemos que o Gil Vicente também precisa de pontuar, é uma equipa que joga bom futebol, não é defensiva nem de expectativa nem pontapé para a frente. Tem bons jogadores, é bem trabalhada. Sabemos bem o que teremos pela frente”, analisou.



Para este desafio, o treinador dos vila-condenses não vai poder contar com o médio Amine, o defesa Miguel Nóbrega, ambos lesionados, nem com o avançado Boateng, que terá de cumprir castigo.



“Queremos sempre todos disponíveis, mas este grupo tem dado boas respostas. Os jogadores que entram têm estado muito bem e isso dá-nos muita confiança”, completou Luís Freire.



O treinador também não poderá orientar a equipa a partir do banco de suplentes, neste desafio, por ter visto o quinto cartão amarelo na partida da jornada anterior [empate sem golos frente ao Boavista] e será rendido pelo adjunto Nuno Silva.



“A nossa equipa de técnica leva 12 anos de trabalho junta. Já passamos várias vezes por isto, e sempre estivemos em sintonia. Além disso, temos um grupo de jogadores que já tem três temporadas connosco, conhecem-nos bem. Há muita confiança na nossa ligação”, concluiu Luís Freire.



O Rio Ave, 14.º classificado com 26 pontos, recebe este sábado o Gil Vicente, 11.º com 28, numa partida agendada para as 15:30, que terá arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.