Luís Pontes aponta Marega à equipa titular do FC Porto

Mário Aleixo - RTP 10 Ago, 2017, 12:21 / atualizado em 10 Ago, 2017, 12:21 | Futebol Nacional

O treinador Luís Pontes cruzou-se com o avançado no Marítimo antes do jogador chegar ao FC Porto, como uma passagem pelo V. Guimarães por empréstimo, e não tem dúvidas sobre o potencial do avançado.



Em declarações ao jornalista da Antena 1 Fernando Eurico, o técnico recordou que o malinês, de 26 anos, foi considerado um mal-amado pelo seu caráter irreverente e que se questionou se era um jogador “à Porto”.





Agora parece explodir e Luís Pontes tem uma explicação: “O seu rendimento atual fica a dever-se ao treinador (Sérgio Conceição) que deve ter sido vertical e exigente com o jogador que por sua vez terá optado por trabalhar e esperar uma oportunidade”.Sobre as qualidades do futebolista realçou: “Fisicamente é muito forte, rápido e pode desbaratar as defesas adversárias”.A concluir Leonel Pontes disse acreditar que o jogador pode conquistar um lugar no “onze” titular da equipa azul e branca: “Isso terá a ver com a sua entrega ao trabalho e com o FC Porto a jogar com dois pontas de lança o rendimento do Marega torna-se imprevisível e com dificuldade para os adversários o controlarem”.